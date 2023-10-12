МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства

Министерство иностранных дел Финляндии проводит расследование в связи с пранком Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), в котором приняла участие глава внешнеполитического ведомства Элина Валтонен.
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