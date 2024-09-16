Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что участники частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании, участвовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке на Курскую область, сбежали через неделю боевых действий.
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