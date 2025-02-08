Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ около Суджи и еще 10 населенных пунктов Курской области

За сутки подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям бригад противника около населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный в Курской области.
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