Все под контролем: появилось новое расписание в миграционную службу по Приморскому краю

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что ведется контроль за ситуацией, связанной с проставлением оттиска печати о наличии гражданства в свидетельстве о рождении детей, являющихся гражданами Российской Федерации.
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