Тело утонувшего ищут в реке Чита

Вчера двое мужчин решили искупаться в реке Чита, но один из них не смог выплыть и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ссылаясь на главного государственного инспектора по маломерным судам региона Алексея Клюева.