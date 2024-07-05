Тело утонувшего ищут в реке Чита

Вчера двое мужчин решили искупаться в реке Чита, но один из них не смог выплыть и погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ссылаясь на главного государственного инспектора по маломерным судам региона Алексея Клюева.
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