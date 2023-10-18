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Макгрегор: ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с Россией

Макгрегор: ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с Россией

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что ситуация на Украине выглядит все более опасной в связи с нарастающим риском войны США с Россией.

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