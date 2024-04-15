Почему Иран может, а Россия нет?

Nina Roytvarf

Блинким, чтоб ты знал, дурашка, нам только мешает и путается под ногами. Лучше бы подумал, о том, что Россия третий год войну не может закончить победой. над усраиной.И никакой Иран со своими беспилотниками никак ничего не может изменить.