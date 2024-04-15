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Почему Иран может, а Россия нет?

Почему Иран может, а Россия нет?

Вот Иран ударил по стране, у которой есть ядерное оружие в ответ на агрессию даже не против своей территории, а против своих граждан и что? Началась Третья мировая? Нет конечно.

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Комментарии
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Владимир Михальков
Ты шалава совсем рамсы попутала что союзников России фашистами называешь? Далеко зайдёшь ежели не остановят!
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24 мин.
Nina Roytvarf
Блинким, чтоб ты знал, дурашка, нам только мешает и путается под ногами.  Лучше бы подумал,  о том, что Россия третий год войну не может закончить победой. над усраиной.И никакой Иран со своими беспилотниками никак ничего не может изменить.
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8 мин.
Владимир Михальков
Кому это Вам? Слышь ты пробка подарок из Африки ты б сидела и молчала будто дело не твоё когда взрослые дяди делом занимаются! Брысь на кухню стратег кухонный!
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4 мин.

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