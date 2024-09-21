Ливан призвал Совбез ООН осудить атаку с применением пейджеров

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты станут применять технологию, которая бала задействована для подрыва пейджеров, если Совет безопасности ООН не осудит атаку и не назовет виновного в ней.