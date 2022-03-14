Происшествия

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В Хабаровске сотрудники полиции и общественники провели мероприятие «Мы за безопасность на дороге!»

В краевой столице в школе №39 созданы классы юных инспекторов дорожного движения, учащиеся которых помогают стражам правопорядка в организации работы по профилактике детского травматизма.

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