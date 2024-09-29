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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Меркезефенди» объявил о подписании Шарифа Купера

Американский защитник (23 года, 185 см) был выбран 48-м на драфте-2021 НБА и провел три года в G-лиге в фарм-клубах «Атланты» и «Кливленда».

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