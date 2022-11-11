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Новая Honda Civic или Toyota Corolla или Kia Ceed: ГРУППОВОЙ ТЕСТ

Новая Honda Civic или Toyota Corolla или Kia Ceed: ГРУППОВОЙ ТЕСТ

#carwow #honda #kia #toyota Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Хотите выбрать себе новенький семейный хэтчбек? Что ж, необязательно выбирать банальные VW или Ford - у нас есть три других авто, которые могут оказаться даже более привлекательным вариантом! Сегодня у нас подборка из новых Toyota Corolla, Kia Ceed и Honda Civic, и мы собираемся выяснить, насколько хороши эти "дары Востока".

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