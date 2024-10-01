Политика как он...
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Политика как она есть

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Фигурант дела сотрудника РЖД Демченко о терроризме частично признал вину

Фигурант дела сотрудника РЖД Демченко о терроризме частично признал вину

Фигурант уголовного дела в отношении ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), члены которой планировали ряд терактов, частично признал вину.

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