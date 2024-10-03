Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Магазин приложений Google Play по неизвестным причинам заблокировал доступ к сервису «Авито». Платформу по-прежнему можно скачать на Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore, сообщила пресс-служба площадки для размещения объявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии