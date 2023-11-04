⚫Forza Motorsport Premium Edition + FM7UE + 450 игр ПК

Вы покупаете общий аккаунт Microsoft для ПК Это аккаунт для привязки игр к Вашему аккаунту! После привязки игры, вы сможете играть в полноценную лицензию игры в онлайне/мультиплеере (в том числе с друзьями), со своим ником и прогрессом! Описание Forza Motorsport (2023) Premium Edition: Соревнуйтесь с друзьями в многопользовательских испытаниях.