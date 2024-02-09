Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Да уж... США не только страна Лжецов и Мерзавцев, но ещё и страна Идиотов. Спецпрокурор принял решение не предъявлять...Спецпрокурор США:...
  • Игорь Петров
    Давно пораРоссельхознадзор ...
  • Betahon
    Хорошо, что чекисты еще в прошлом веке заложили резервный "Яндекс"- Rambler!Forbes: заседание...

«Паразиты» по-японски: в Театре наций — спектакль «Друзья» режиссера Мотои Миуры

«Паразиты» по-японски: в Театре наций — спектакль «Друзья» режиссера Мотои Миуры

Это редкая по нынешним временам международная премьера. Получилось необычно по форме и содержанию — настоящий японский театр абсурдаМотои Миура — из Киото, но он известен далеко за пределами Японии прежде всего спектаклями по Чехову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх