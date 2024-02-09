«Паразиты» по-японски: в Театре наций — спектакль «Друзья» режиссера Мотои Миуры

Это редкая по нынешним временам международная премьера. Получилось необычно по форме и содержанию — настоящий японский театр абсурдаМотои Миура — из Киото, но он известен далеко за пределами Японии прежде всего спектаклями по Чехову.
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