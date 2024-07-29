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На станции Мангистау устраняли утечку соляной кислоты из цистерны

На станции Мангистау устраняли утечку соляной кислоты из цистерны

Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области. На минувшей неделе спасатели провели тактико-специальное учение по устранению утечки сильнодействующего ядовитого вещества (соляной кислоты) из цистерны на железнодорожное полотно с последующей его нейтрализацией.

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