На станции Мангистау устраняли утечку соляной кислоты из цистерны

Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области. На минувшей неделе спасатели провели тактико-специальное учение по устранению утечки сильнодействующего ядовитого вещества (соляной кислоты) из цистерны на железнодорожное полотно с последующей его нейтрализацией.