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"Дюна 3" и "Мстители" не выйдут в прокат РФ до апреля 2027 года

"Дюна 3" и "Мстители" не выйдут в прокат РФ до апреля 2027 года

Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков в беседе с ТАСС. "Выход этих картин в России не запланирован независимо от даты выхода отечественных картин.

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