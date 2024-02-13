Расписание движения пригородных поездов СЗППК изменится в период праздничных дней февраля

На время празднования: 22 февраля — график пятницы, а 23, 24 февраля — график субботы. Расписание движения пригородных поездов Петербурга изменится в период с 21 по 25 февраля в связи с празднованием Днем защитника Отечества.
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