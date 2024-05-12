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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку семь снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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