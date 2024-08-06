Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России и экс-главой Минобороны Сергеем Шойгу рассказал, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС.
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