В Адыгее сотрудники УНК МВД встретились со студентами и приняли участие в работе дискуссионной площадки «Открытый диалог»

В рамках взаимодействия МВД по Республике Адыгея с Адыгейским государственным университетом – одним из крупных вузов юга страны, на базе бизнес-инкубатора образовательной организации прошло заседание дискуссионной площадки «Открытый диалог».
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