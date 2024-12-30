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FinFax - Новости банков и вкладов

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Цены на иномарки вырастут на 20% из-за курса рубля

Цены на иномарки вырастут на 20% из-за курса рубля

К 2025 году импортные автомобили станут дороже примерно на 20% из-за ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, отмечает руководитель отдела по работе с представителями легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

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