Цены на иномарки вырастут на 20% из-за курса рубля

К 2025 году импортные автомобили станут дороже примерно на 20% из-за ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, отмечает руководитель отдела по работе с представителями легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.