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Пришли, кого не ждали: как прошла премьера фильма «Вызов»

Пришли, кого не ждали: как прошла премьера фильма «Вызов»

Иван Ургант Пожалуй, сегодняшняя премьера «Вызова» запомнится всем нам надолго. И не только по той причине, что это историческое событие — презентация первого фильма в истории, снятого в космосе, но и потому, как было организовано само мероприятие.

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