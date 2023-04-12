Пришли, кого не ждали: как прошла премьера фильма «Вызов»

Иван Ургант Пожалуй, сегодняшняя премьера «Вызова» запомнится всем нам надолго. И не только по той причине, что это историческое событие — презентация первого фильма в истории, снятого в космосе, но и потому, как было организовано само мероприятие.
Иван Ургант Пожалуй, сегодняшняя премьера «Вызова» запомнится всем нам надолго. И не только по той причине, что это историческое событие — презентация первого фильма в истории, снятого в космосе, но и потому, как было организовано само мероприятие.
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