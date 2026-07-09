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В Белом доме не исключили, что ситуация с Балогуном отвлекла игроков США на ЧМ-2026

В Белом доме не исключили, что ситуация с Балогуном отвлекла игроков США на ЧМ-2026

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани рассказал, как отмена дисквалификации Фоларина Балогуна повлияла на игру сборной США в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Бельгии.

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