В Белом доме не исключили, что ситуация с Балогуном отвлекла игроков США на ЧМ-2026

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани рассказал, как отмена дисквалификации Фоларина Балогуна повлияла на игру сборной США в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Бельгии.
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