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Полковник США в отставке Магиннис осудил Байдена за ложь по Украине

Полковник США в отставке Магиннис осудил Байдена за ложь по Украине

Слитые в Сеть секретные документы Пентагона показали, что президент США Джо Байден лжет относительно роли Вашингтона в украинском конфликте, заявил американский полковник в отставке Роберт Магиннис.

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