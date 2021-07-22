Происшествия

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В Республике Бурятия следователи устанавливают обстоятельства превышения должностных полномочий при реконструкции вокзального комплекса Улан-Удэ

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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