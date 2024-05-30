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Дома у 81-летней жительницы Италии нашли почти 1 кг кокаина

Дома у 81-летней жительницы Италии нашли почти 1 кг кокаина

Почти один килограмм кокаина обнаружили дома у 81-летней жительницы Италии.Сотрудники итальянской полиции наведывались домой к пожилой женщине в городе Терни провинции Умбрия.

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