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Переводчик-синхронист не справился на встрече президента Зеленского с Эрдоганом

Переводчик-синхронист не справился на встрече президента Зеленского с Эрдоганом

Переводчик-синхронист не смог адекватно перевести украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам их встречи 8 марта в Стамбуле.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский неисчерпаем по части закидонов: то он  налагает табу на переговоры с визави, то против его участия. Что там на подходе у эстрадного политикана?
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5 час.

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