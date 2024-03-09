Переводчик-синхронист не справился на встрече президента Зеленского с Эрдоганом

Переводчик-синхронист не смог адекватно перевести украинскому президенту Владимиру Зеленскому высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам их встречи 8 марта в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии