Воробьев попрощался с игроками «Локо» и отправился на медосмотр для «Краснодара» («Чемпионат»)

Нападающий « Локомотива » Дмитрий Воробьев попрощался с партнерами по московскому клубу. 28-летний игрок отправился на медосмотр перед переходом в « Краснодар », сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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