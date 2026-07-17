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Воробьев попрощался с игроками «Локо» и отправился на медосмотр для «Краснодара» («Чемпионат»)

Нападающий « Локомотива »  Дмитрий Воробьев  попрощался с партнерами по московскому клубу. 28-летний игрок отправился на медосмотр перед переходом в « Краснодар », сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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