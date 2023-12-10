Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга

Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг, принимавший участие в главном поединке турнира UFC Fight Night 233, после победы над Крисом Гутьерресом обратился к россиянину Петру Яну, вызвав бывшего чемпиона промоушена на бой.
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