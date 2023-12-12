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У блогеров появится свой профессиональный код экономической деятельности

У блогеров появится свой профессиональный код экономической деятельности

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de У блогеров, продающих свои образовательные услуги в интернете, может появиться свой профессиональный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

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