У блогеров появится свой профессиональный код экономической деятельности

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de У блогеров, продающих свои образовательные услуги в интернете, может появиться свой профессиональный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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