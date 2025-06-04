США продлили освобождение от пошлин на китайские видеокарты до 31 августа

Управление торгового представителя США (USTR) объявило, что на три месяца отложит введение запланированных 25-процентных пошлин в соответствии с разделом 301 в отношении Китая, которые распространяются на детали, содержащие микросхемы и полупроводники, такие как графические процессоры, материнские платы и солнечные панели.
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