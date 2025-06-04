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США продлили освобождение от пошлин на китайские видеокарты до 31 августа

США продлили освобождение от пошлин на китайские видеокарты до 31 августа

Управление торгового представителя США (USTR) объявило, что на три месяца отложит введение запланированных 25-процентных пошлин в соответствии с разделом 301 в отношении Китая, которые распространяются на детали, содержащие микросхемы и полупроводники, такие как графические процессоры, материнские платы и солнечные панели.

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