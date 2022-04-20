В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели профилактическую акцию «Стань заметней в темноте!»

Участники акции провели профилактическую работу по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и призвали пешеходов к необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.
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