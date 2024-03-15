@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Николай Стороженко Европа на словах демонстрирует максимальную солидарность с киевским режимом, и не только в вопросах военной поддержки, но и в куда более важном смысле – торговом.
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