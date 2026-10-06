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Врач Шуппо предупредила об осложнениях после болезни на ногах

Врач Шуппо предупредила об осложнениях после болезни на ногах

Врач Ольга Шуппо рассказала, что недолеченная вирусная инфекция может привести к поражению почек и нервной системы.

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