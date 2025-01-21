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Царьград

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Прощание с Валентиной Сорокиной: актриса, покорившая сердца зрителей

Прощание с Валентиной Сорокиной: актриса, покорившая сердца зрителей

21 января в Брянске состоится прощание с известной актрисой Валентиной Сорокиной, ушедшей из жизни в возрасте 86 лет.

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