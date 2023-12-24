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Написать письмо, чтобы убедить клиентов купить товар

Написать письмо, чтобы убедить клиентов купить товар

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I need a [type of email] that will persuade my [ideal customer persona] to purchase my [product/service] by highlighting its unique benefits and addressing any potential objections.

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