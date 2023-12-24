Написать письмо, чтобы убедить клиентов купить товар

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I need a [type of email] that will persuade my [ideal customer persona] to purchase my [product/service] by highlighting its unique benefits and addressing any potential objections.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)