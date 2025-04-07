В России запретили рекламу в Instagram* и ввели новые отпуска: Путин подписал новые законы

Президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт, разрешающий супругам, детям и родителям военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, взять отпуск за свой счет для осуществления ухода за ними.
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