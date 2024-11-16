Мать Тимати показала трогательное общение между детьми рэпера. Об этом стало известно из соцсетей. Симона Юнусова занимается воспитанием дочери Тимати Алисы, а вот сына рэпера, Ратмира, видно в ее соцсетях гораздо реже.
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