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Мода и Шоу-бизнес

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Мать Тимати показала трогательное общение между детьми рэпера

Мать Тимати показала трогательное общение между детьми рэпера

Мать Тимати показала трогательное общение между детьми рэпера. Об этом стало известно из соцсетей. Симона Юнусова занимается воспитанием дочери Тимати Алисы, а вот сына рэпера, Ратмира, видно в ее соцсетях гораздо реже.

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