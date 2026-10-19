Это, пожалуй, самый известный эпизод русской революции — и одновременно самый оболганный. Миллионы людей видели кадры, где толпа с винтовками бежит по Дворцовой площади, спотыкаясь о трупы, а над воротами нависает кроваво-красное знамя.