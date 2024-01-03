Январь 2024 года продолжится резким всплеском магнитных бурь: точное расписание геоударов Евгения КомароваСогласно последним прогнозам, январь 2024 года обещает насыщенный период магнитных бурь, призванных нанести удар с 7-го по 10 и с 27-го по 29 число.
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