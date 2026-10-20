Голливудская звезда Барбра Стрейзанд, чьи бабушка и дедушка эмигрировали в США из Украины, раскритиковала американского президента Дональда Трампа за "восхищение [российским лидером Владимиром] Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном.