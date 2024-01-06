В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей из 45 регионов

ТАСС/Валерий Шарифулин Волонтеры избирательного штаба Владимира Путина начали массовую проверку подписей из 45 регионов, собранных на данный момент в поддержку его выдвижения, сообщил 6 января ректор МГЮА имени Кутафина, уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, Виктор Блажеев.
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