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В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей из 45 регионов

В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей из 45 регионов

ТАСС/Валерий Шарифулин Волонтеры избирательного штаба Владимира Путина начали массовую проверку подписей из 45 регионов, собранных на данный момент в поддержку его выдвижения, сообщил 6 января ректор МГЮА имени Кутафина, уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, Виктор Блажеев.

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