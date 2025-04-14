Где же обещанный мир в Украине, мистер Трамп?

Апрель без перемирия: Пасха стала символом провала дипломатии? Почему Трамп внезапно замолчал об Украине? Украинцы как разменная монета: Почему Вашингтон игнорирует гуманитарную катастрофу? Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил на днях то, что понимает Трамп.