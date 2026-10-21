Изменения касаются приоритетного зачисления в детские сады и школы, в том числе в группы продленного дня, а также сохранения права на землю для семей, где родители сами росли в многодетных семьях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым