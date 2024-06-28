Полковник Корольков рассказал об ответах ВПК РФ на вызовы в зоне СВО

Специальная военная операция оказала существенное влияние на модернизацию производства и разработку новейшего вооружения в России, о чем в беседе с «360» рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник ВС РФ Аркадий Корольков.
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