Полковник Корольков рассказал об ответах ВПК РФ на вызовы в зоне СВО

Специальная военная операция оказала существенное влияние на модернизацию производства и разработку новейшего вооружения в России, о чем в беседе с «360» рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник ВС РФ Аркадий Корольков.