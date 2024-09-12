«Коммерсант»: за подписание контракта Филиппову дали Volkswagen за 2 млн рублей

Руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслав Филиппов подозревается в получении взятки в виде автомобиля Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей от генерального директора НПП РДТ Олега Суворова.
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