«Россия готовит наступление с выходом к Днепру и взятием Запорожья»: Резидент назвал сроки

Украинский телеграм-канал Резидент ссылаясь на инсайдерские источники в Генштабе ВСУ и Офисе Президента Украины утверждает, что Россия готовит на весну 2025 года наступательную операцию, цель которой выйти к Днепру.
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