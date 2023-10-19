Российский рынок снижается, покупают "Магнит"

Российский рынок открыл торги в четверг, 19 октября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,24% до 3241,31 пункта, индекс РТС просел на 0,34% до 1047,55 пункта.