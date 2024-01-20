«Платежи станут прозрачнее». Россиянам напомнили о новых правилах с кредитами

В России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита (ПСК). Банки будут обязаны отражать в договорах, на своих сайтах и в маркетинговых материалах все расходы заемщика по кредиту, сообщает PRIMPRESS.
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